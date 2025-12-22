Буякевич: выход США из ОБСЕ будет означать распад организации

США пересматривают формат своего участия в ОБСЕ. Выхода из этой организации будет означать ее конец. Об этом заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

© Газета.Ru

Дипломат пояснил, что площадка ОБСЕ рассматривается Москвой как возможность диалога с теми странами, с кем на данный момент у нее есть серьезный социальный, военный или политический конфликт. Он отметил, что "аппетит" для участия в Организации у западных стран постепенно сокращается.

Дмитриев похвалил главу Нацразведки США за разоблачение «глубинного государства»

"Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты. Сейчас у них идет процесс пересмотра политики в госдепартаменте, в рамках которого оценивается участие США в ОБСЕ. Уже выдвинуты требования о существенном сокращении бюджета организации - примерно на 10% по отношению к уровню 2021 года, причем без учета инфляции за прошедшие годы", - сказал Буякевич.

Дипломат уверен, что такими требованиями они "душат" организацию, что приведет ОБСЕ к ее концу. 21 декабря Буякевич отметил, что коллективная Европа в ОБСЕ предлагает России принять условия капитуляции и "ничего больше", поэтому мира она не хочет. По его словам, сейчас на заседаниях по вопросам европейской безопасности связанные с украинским кризисом темы модерирует Лондон.

И звучат там исключительно слова о необходимости увеличить военную поддержку Киеву. При этом "никакого разговора о прекращении огня" не ведется, подчеркнул дипломат.