Дмитриев опубликовал пост с приглашением провести следующие переговоры в Москве

Глава РФПИ, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсетях пост, в котором приглашает провести следующие российско-американские переговоры в Москве.

© РИА Новости

«До встречи в Москве» — говорится в публикации.

На фото Дмитриев стоит на фоне пляжа в Майами. На футболке у российского спецпредставителя изображён герб России, а также надпись «В следующий раз в Москве».

В августе во время проведения переговоров российского лидера Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске президент России не исключил проведения следующего саммита в Москве.

Позже сообщалось, что Трамп допустил свой приезд в Москву.