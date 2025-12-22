Дмитриев опубликовал пост с приглашением провести следующие переговоры в Москве
Глава РФПИ, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсетях пост, в котором приглашает провести следующие российско-американские переговоры в Москве.
«До встречи в Москве» — говорится в публикации.
На фото Дмитриев стоит на фоне пляжа в Майами. На футболке у российского спецпредставителя изображён герб России, а также надпись «В следующий раз в Москве».
В августе во время проведения переговоров российского лидера Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске президент России не исключил проведения следующего саммита в Москве.
Позже сообщалось, что Трамп допустил свой приезд в Москву.