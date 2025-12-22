Умеров и Уиткофф опубликовали одинаковые заявления по итогам встреч в Майами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и специальный посланник президента США Стив Уиткофф синхронно прокомментировали итоги прошедших консультаций.

© RT на русском

Политики разместили на своих страницах в социальной сети Х полностью идентичные сообщения о результатах работы.

Согласно опубликованной информации, в ходе американо-украинской встречи стороны детально рассмотрели четыре ключевых документа. Речь идёт о дальнейшей проработке мирного плана, состоящего из 20 пунктов, а также о согласовании позиций по многосторонним гарантиям безопасности.

Кроме того, в повестку вошли вопросы предоставления гарантий безопасности Украине со стороны Вашингтона и развитие плана «экономики и процветания».

Ранее Умеров сообщил, что встреча Стива Уиткоффа с представителями Украины и Европы в Майами завершилась.