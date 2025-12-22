Лавров провел переговоры с африканскими коллегами на форуме Россия — Африка

В Каире завершилась вторая министерская конференция Форума партнёрства Россия — Африка, в рамках которой глава российского МИД Сергей Лавров провёл серию переговоров с африканскими коллегами. Основные контакты прошли на полях форума.

Центральным событием стало пленарное заседание под сопредседательством Лаврова и министра иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадра Абдель Аты.

В ходе заседания были зачитаны приветственные послания президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Подводя итоги конференции, Лавров заявил об общем для России и африканских стран подходе к формированию более справедливого мироустройства.

«Выступаем за обеспечение более справедливой представленности африканцев в глобальной системе принятия решений, в том числе в Совете Безопасности ООН», — подчеркнул министр.

На полях конференции также были подписаны двусторонние документы и проведены тематические мероприятия с участием профильных ведомств России и стран Африки. Обсуждались перспективы трёхстороннего сотрудничества Россия — Египет — Африка в торгово-экономической и образовательной сферах.

Ранее Лавров провёл в Каире встречу с президентом Египта.

Также глава МИД России сообщал, что Москва и Каир готовят совместные меры по расширению авиасообщения между Россией и египетскими курортами.