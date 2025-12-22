Траты Евросоюза на Украину не только не имеют никаких перспектив, но и подрывают позиции Евросоюза на мировой арене. С таким мнением выступил в своем Совфеда Алексей Пушков.

«Им кажется, что своим решением они демонстрируют свою силу и влияние на мировой арене, тогда как на деле они подрывают позиции ЕС», — указал он.

По словам Пушкова, конфликт на Украине безнадежен для Евросоюза, однако объединение пытается выставить финансирование Киева «громким ответом» американскому лидеру Дональду Трампу, который пытается урегулировать конфликт и не дает Европе принять в этом участия.

Ранее Пушков заявил, что отказ Евросоюза предоставлять кредит Киеву свидетельствует о расколе в союзе.