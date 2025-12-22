Дмитриев после переговоров в Майами опубликовал фото с намеком

Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после переговоров в Майами намекнул, где пройдет следующий раунд.

Соответствующий пост он выложил в своих соцсетях.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Ниже Дмитриев прикрепил фотографию из Майами в футболке с соответствующей надписью на английском.

Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря. Из аэропорта он направился непосредственно на встречу со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Переговоры состоялись в гольф-клубе.

По словам Дмитриева, обсуждение прошло в конструктивном ключе. Он отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу по Украине.