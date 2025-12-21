Российское посольство в Швеции прокомментировало ситуацию с судном Adler

Дипломаты российского посольства в Швеции прокомментировали ситуацию с грузовым судном Adler, досмотр которого провели шведские власти в ночь на воскресенье после сигнала бедствия.

«Следим за ситуацией вокруг российского грузового судна «Адлер». Поддерживаем контакт с капитаном судна и шведскими властями», – сказано в Telegram-канале российской дипмиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Швеции провели в сентябре проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге. В декабре представители шведских властей поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который остановился у берегов города Хеганес из-за неисправности в машинном отделении.