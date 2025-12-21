Песков рассказал о сюрпризе для мечтающей заменить Зарубина школьницы

Девочка Виктория, которая в ходе «Итогов года» задала видеовопрос президенту России Владимиру Путину о возможности заменить собой ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, побывает на мероприятии российским лидером, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы можем. А вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать. Девочка молодец, лучше ее пригласить, чтобы она не ждала, когда вы скорее уйдете на пенсию», – пошутил Песков в эфире программы на телеканале «Россия 1» в ответ на вопрос, пригласит ли Кремль Викторию в рамках стажировки на мероприятие с участием президента.

Напомним, школьница Виктория во время эфира на «Итогах года» предложила после окончания учебы стать заменой Павлу Зарубину на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин». При этом она попросила Путина «никуда не уходить» и дождаться ее, чтобы она смогла освещать работу главы государства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин предложил Павлу Зарубину взять Викторию на стажировку. Журналист поддержал инициативу президента и заверил, что поможет Виктории освоить профессию.