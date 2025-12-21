Путин назвал историческим соглашение лидеров Центральной Азии по границе

Подписанное в марте в Худжанде (Таджикистан) соглашение Киргизии, Таджикистана и Узбекистана об урегулировании спорных пограничных вопросов можно считать историческим. Такую оценку дал на церемонии вручения лидерам этих стран премии мира имени Льва Толстого президент России Владимир Путин.

Президенты трех стран Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев "отмечены премией за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральноазиатском регионе", подчеркнул президент РФ. "Считаю, что жюри премии, в состав которого входят видные общественные и политические деятели, известные ученые, представители культурной среды из восьми стран, сделали достойный выбор", - добавил он.

Заключение соглашения в Худжанде 31 марта Путин охарактеризовал как "без преувеличения историческое событие".

"Благодаря политической воле, мудрости и дальновидности руководителей трех стран преодолен долгий период неопределенности в пограничных вопросах, полностью завершено правовое оформление общих рубежей и тем самым создана основа для расширения сотрудничества на принципах добрососедства, доверия и общей выгоды", - подчеркнул российский лидер.

Все это, уверен Путин, "открывает дополнительные возможности для дальнейшего наращивания" связей: "Укрепляются гарантии региональной безопасности, открываются перспективы для скоординированных усилий в борьбе с такими трансграничными угрозами, как терроризм, экстремизм, наркотрафик, незаконная миграция и контрабанда".