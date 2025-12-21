Лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана вручили премию мира имени Толстого

Лауреатами второй Международной премии мира имени Льва Толстого по итогам голосования в воскресенье, 21 декабря, объявили президентов Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиеева.

© Вечерняя Москва

Торжественная церемония прошла в Москве в день рождения писателя.

Он уточнил, что решение приняли единогласно. В организационном комитете премии отметили, что лидеров трех стран удостоили этой награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, передает Telegram-канал пресс-службы Кремля.

10 октября стало известно, что лауреатом Нобелевской премии мира стала глава венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Ей вручили награду за «неустанную работу» по продвижению демократических прав жителей страны.