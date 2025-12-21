Путин дал Трампу шанс получить премию мира
Президент США Дональд Трамп в случае завершения украинского конфликта вполне может получить премию мира. Но только не Нобелевскую, к которой американский лидер стремился весь 2025 год, а имени Льва Толстого. Как сказал URA.RU политолог Сергей Станкевич, эта молодая награда становится альтернативой Нобелевской премии мира, которая стала излишне политизирована.
Лауреатами международной премии мира им. Толстого в этом году стали сразу три президента — Эмомали Рахмон (Таджикистан), Садыр Жапаров (Кыргызстан) и Шавкат Мирзиёев (Узбекистан). Награду им вручили 21 декабря в Санкт-Петербурге, где проходит неформальная встреча лидеров стран СНГ и саммит ЕАЭС.
Премия учреждена Российским историческим обществом, Российским фондом мира и Российским военно-историческим обществом в честь известного во всем мире русского писателя Льва Толстого, который, как известно, участвовал в годы Крымской войны в обороне Севастополя. Премия присуждается, в частности, за заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, за активную миротворческую деятельность и неустанную борьбу в защиту прав и свобод человека и другие заслуги. Впервые премия была вручена Африканскому союзу в 2024 году — за вклад в дело укрепления мира.
Азиатские лидеры получили награду за укрепление мира и безопасности в Центральной Азии. В марте этого года они поставили точку в территориальном споре (конфликт из-за госграниц), который длился 23 года. Тогда же была подписана Худжандская декларация о вечной дружбе. Это событие президент РФ Владимир Путин назвал историческим.
"Преодолен долгий период неопределенности, в пограничных вопросах, полностью завершено правовое оформление общих рубежей, и тем самым создана основа для расширения сотрудничество на принципах добрососедства, доверия и взаимной выгоды", — отметил российский лидер.
Вручение премии им. Толстого лидерам трех центрально-азиатских республик политолог Сергей Станкевич назвал обоснованным. Ведь эти три страны соседствуют в Ферганской долине, самом густонаселенном регионе и потенциально одном из самых взрывоопасных.
«Главы государств сумели погасить вековые пограничные противоречия, найти компромиссные развязки, сдержать предрассудки и эмоции. Они обеспечили общую безопасность, закрепив ситуацию в системе договоров, — подчеркнул Станкевич и добавил, что на эту премию может претендовать американский лидер Дональд Трамп.
Но у Трампа пока не получаются долгосрочные миротворческие развязки, только ситуативные. Надо расти дальше, чтобы стать гуру миротворчества. Если Трамп сумеет показать себя в преодолении украинского кризиса, у него появятся реальные шансы стать лауреатом премии Толстого».
Молодая премия мира им. Толстого — достойная попытка создать альтернативу Нобелевской премии мира. Тем более что такой запрос сложился давно, объяснил политолог. Значение Нобелевской премии мира, по мнению эксперта, быстро снижается.
«Комитет, присуждающий премию, чрезмерно политизировался. Номинантов и лауреатов выбирают не по состоявшемуся вкладу в реальное дело мира, а с целью продвинуть те или иные „партийные“ интересы, помочь им возобладать в политической конкуренции», — отметил Станкевич.