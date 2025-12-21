Путин дал Трампу шанс получить премию мира

Президент США Дональд Трамп в случае завершения украинского конфликта вполне может получить премию мира. Но только не Нобелевскую, к которой американский лидер стремился весь 2025 год, а имени Льва Толстого. Как сказал URA.RU политолог Сергей Станкевич, эта молодая награда становится альтернативой Нобелевской премии мира, которая стала излишне политизирована.

Лауреатами международной премии мира им. Толстого в этом году стали сразу три президента — Эмомали Рахмон (Таджикистан), Садыр Жапаров (Кыргызстан) и Шавкат Мирзиёев (Узбекистан). Награду им вручили 21 декабря в Санкт-Петербурге, где проходит неформальная встреча лидеров стран СНГ и саммит ЕАЭС.

Премия учреждена Российским историческим обществом, Российским фондом мира и Российским военно-историческим обществом в честь известного во всем мире русского писателя Льва Толстого, который, как известно, участвовал в годы Крымской войны в обороне Севастополя. Премия присуждается, в частности, за заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, за активную миротворческую деятельность и неустанную борьбу в защиту прав и свобод человека и другие заслуги. Впервые премия была вручена Африканскому союзу в 2024 году — за вклад в дело укрепления мира.

Азиатские лидеры получили награду за укрепление мира и безопасности в Центральной Азии. В марте этого года они поставили точку в территориальном споре (конфликт из-за госграниц), который длился 23 года. Тогда же была подписана Худжандская декларация о вечной дружбе. Это событие президент РФ Владимир Путин назвал историческим.

"Преодолен долгий период неопределенности, в пограничных вопросах, полностью завершено правовое оформление общих рубежей, и тем самым создана основа для расширения сотрудничество на принципах добрососедства, доверия и взаимной выгоды", — отметил российский лидер.

Вручение премии им. Толстого лидерам трех центрально-азиатских республик политолог Сергей Станкевич назвал обоснованным. Ведь эти три страны соседствуют в Ферганской долине, самом густонаселенном регионе и потенциально одном из самых взрывоопасных.

«Главы государств сумели погасить вековые пограничные противоречия, найти компромиссные развязки, сдержать предрассудки и эмоции. Они обеспечили общую безопасность, закрепив ситуацию в системе договоров, — подчеркнул Станкевич и добавил, что на эту премию может претендовать американский лидер Дональд Трамп.

Но у Трампа пока не получаются долгосрочные миротворческие развязки, только ситуативные. Надо расти дальше, чтобы стать гуру миротворчества. Если Трамп сумеет показать себя в преодолении украинского кризиса, у него появятся реальные шансы стать лауреатом премии Толстого».

Молодая премия мира им. Толстого — достойная попытка создать альтернативу Нобелевской премии мира. Тем более что такой запрос сложился давно, объяснил политолог. Значение Нобелевской премии мира, по мнению эксперта, быстро снижается.