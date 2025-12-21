Путин рассказал об отношении ЕАЭС с другими странами

Все больше стран готовы выстраивать взаимоотношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Высшего Евразийского экономического совета. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

«Все больше стран и многосторонних структур выражают готовность выстраивать взаимоотношения с нашим объединением. Продолжает расширяться круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС», — рассказал он.

Глава государства также напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли с Ираном уже вступило в силу. Помимо того, заключены торговые соглашения с ОАЭ и Монголией, а также планируется подписание документа с Индонезией.

В Петербурге в президентской библиотеки им. Ельцина стартовал саммит ЕАЭС

До этого Путин назвал ЕАЭС самодостаточным центром формирующегося многополярного мира. Он также обратил внимание, что партнерство в рамках союза обеспечивает экономическую стабильность стран, входящих в него.