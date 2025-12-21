В Минске рассказали, что Лукашенко подарил Путину

Глава Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург в подарок президенту России Владимиру Путину картину известного белорусского художника, рассказала журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Об этом пишет РИА Новости.

В октябре Эйсмонт сообщила репортерам, что Лукашенко планирует лично передать российскому президенту подарок на его день рождения — масштабную картину с пейзажами Валаама, работы известного белорусского художника Владимира Масленикова.

Позже выяснилось, что глава Белоруссии в силу ряда причин не передал картину во время проходившего в те дни саммита СНГ в Душанбе.

«В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России. Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли», — отметила пресс-секретарь.

Маслениковы — это известная династия белорусских живописцев. Своё творчество они посвящают родной Белоруссии. Бескрайние просторы, ландшафтные пейзажи, голубые озёра в рaботах художников чередуются с тихими уютными уголками природы, где человеку хочется укрыться от шума городских улиц и повседневной суеты.

Родоначальником династии стал Павел Васильевич Маслеников (1914 —­1995), чей вклад в развитие белорусского изобразительного искусства трудно переоценить, отмечают искусствоведы.

Свою любовь к природе Павел Васильевич передал сыну Владимиру, ныне заведующему кафедрой живописи БГАИ.

Лукашенко заявил Путину о реализации всех договорённостей между странами

Младший Маслеников, Павел Владимирович, как и его отец, с самого детства приобщался к семейным традициям. Уже в 5 лет он вместе с дедом и отцом ездил на этюды, учась у старших, познавая секреты семейного мастерства. Эта учёба оказала на него сильное влияние, определив стилистику его творчества.