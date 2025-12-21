Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Президент России Владимир Путин сейчас активно работает, отдых в начале года у него не планируется, предстоит рабочий режим. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Песков отметил, что президент сейчас активно работает, и это видно всем.
«Какие-то темы у него постоянно на, что называется, на повестке дня. В любом случае он в рабочем режиме будет находиться», — объяснил пресс-секретарь.
Он отметил, что первые дни 2026 года в графике президента будут такими же активными, как и последние дни уходящего.
Песков анонсировал ряд зарубежных визитов Путина
По словам представителя Кремля, каких-то «конкретно зафиксированных мероприятий» в расписании Путина пока нет.
«Но есть такое ощущение, что что-то будет обязательно», — добавил Песков.