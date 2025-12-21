Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Президент России Владимир Путин сейчас активно работает, отдых в начале года у него не планируется, предстоит рабочий режим. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что президент сейчас активно работает, и это видно всем.

«Какие-то темы у него постоянно на, что называется, на повестке дня. В любом случае он в рабочем режиме будет находиться», — объяснил пресс-секретарь.

Он отметил, что первые дни 2026 года в графике президента будут такими же активными, как и последние дни уходящего.

Песков анонсировал ряд зарубежных визитов Путина

По словам представителя Кремля, каких-то «конкретно зафиксированных мероприятий» в расписании Путина пока нет.