Песков ответил на вопрос о связи урегулирования на Украине и отношений с США

Отношения России и США не нужно связывать с урегулированием конфликта на Украине. Об этом в Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Вашингтон четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования.

«Мы-то заинтересованы, мы считаем, что эти два процесса не должны быть взаимосвязанными», — объяснил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон задумал провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным из-за несостоятельной внутренней политики.