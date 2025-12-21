В России высказались о необходимости возобновления диалога с Францией

России необходимо восстанавливать диалог с Францией, если там сохранились здравые силы, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон задумал провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным из-за своей несостоятельной внутренней политики. Стремление Макрона к международным переговорам политтехнолог Дмитрий Солонников объяснил тем, что он не может решить проблемы внутри страны.

«Я думаю, что диалог нужен. Как этот диалог будет складываться, я не знаю. Если в той же Франции найдутся сегодня здравые силы, а там они есть, просто им не дают голоса особенно говорить. Но если диалог получится, то думаю, что в Франции есть над чем задуматься», — прокомментировал Чепа.

Депутат добавил, что перед будущей встречей двух глав государств будут проходить подготовительные этапы. Именно они, по его словам, покажут, какие вопросы Россия будет обсуждать, а какие нет.

Елисейский дворец дал ответ по организации переговоров Путина и Макрона

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой. По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.