Раскрыт официальный перевод слов Путина про «европейских подсвинков»

Стал известен официальный перевод слов президента России Владимира Путина про «европейских подсвинков» на английский язык. Его раскрыл ТАСС.

На англоязычной версии сайта Кремля в стенограмме с выступления Путина используется словосочетание swine underlings. Согласно Кембриджскому словарю, слово swine употребляется не только для обозначения свиньи, но и для описания неприятного человека («сволочь»). Underlings же можно перевести как «подчиненные», «мелкие чиновники».

17 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Путин, говоря о причинах начала спецоперации на Украине, заявил, что «европейские подсвинки» поддержали действия США против России в надежде, что вместе с ними они смогут получить выгоду от ее развала.

Позднее глава России объяснил, что под словом «подсвинки» не имел в виду никого конкретного в Европе. По его словам, он никогда не переходит на личности и ничего такого себе не позволяет.

Путин рассказал, кого имел в виду под «европейскими подсвинками»

Ранее сообщалось, что корреспондент BBC Стив Розенберг поделился процессом перевода на английский язык заявления Путина о «европейских подсвинках».