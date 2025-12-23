Шерпа рассказала, прислушивались ли к делегации России на встрече G20

К позиции российской делегации прислушивались на первой встрече «Большой двадцатки» (G20) под председательством США. Об этом РИА Новости заявила российская шерпа в организации Светлана Лукаш.

По ее словам, все обсуждения прошли в конструктивном и рабочем ключе, стороны внимательно относились к мнению друг друга.

«Все было очень конструктивно, коллеги прислушивались к нам, мы прислушивались к их мнению. Все прошло в абсолютно рабочем ключе», — сообщила Лукаш.

Лукаш отмечала, что делегация России высоко оценивает результат встречи G20 в США.

В России оценили результаты встречи G20 в США

По ее словам, Соединенные Штаты очень рассчитывают на участие всех лидеров стран, включая президента России Владимира Путина, на итоговом саммите в Майами.

Встреча «Группы двадцати» прошла в Вашингтоне 15-16 декабря. Это была первая встреча в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

Ранее шерпа России рассказала, обсуждался ли на саммите G20 вопрос замороженных активов.