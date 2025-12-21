МИД: введение Черногорией виз для граждан РФ ударит по экономике республики

Введение виз для россиян, анонсированное правительством Черногории, негативно скажется на туристической отрасли республики и больно ударит по ее экономике, рассказал журналистам директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Об этом пишет ТАСС.

Ранее президент Черногории Яков Милатович заявил, что страна в ближайшее время приведет свои визовые правила в соответствие с требованиями ЕС. Он добавил, что власти республики пытаются отсрочить введение нововведений.

«Потенциально такое решение способно негативно повлиять не столько на туристическую отрасль России, сколько на саму Черногорию. Речь идет о риске потерять несколько процентов ВВП страны, а это, в свою очередь, ударит по финансовым и экономическим показателям в целом», — отметил Пилипсон.

По его словам, туристический сектор является ключевым для экономики страны, вносит значительные средства в бюджет. Следовательно, введение виз болезненно отразится на республике.

Дипломат констатировал, что «не хотелось бы заранее говорить об ответных шагах», но если Подгорица реализует свой план, российская сторона отреагирует.