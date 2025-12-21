Корреспондент британской телерадиокорпорации BBC рассказал о сложностях перевода на английский язык резкого высказывания президента России Владимира Путина в адрес европейских политиков. Журналист признался, что для описания термина «европейские подсвинки» в итоге использовал вариант «little pigs» «маленькие свиньи» или «поросята».

«Я <…> перевел как маленькие свиньи или поросята. Думаю, именно такой перевод я использовал. Так что это, безусловно, было интересное новое слово на дипломатической сцене», — пояснил журналист телеканала BBC в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Зарубин.

Меткую фразу Путина, которую не смогли перевести иностранцы, внесут в словарь

Данный эпизод иллюстрирует лингвистические и культурные сложности, с которыми сталкиваются международные журналисты при работе с прямой речью политиков. Выбор точного перевода часто требует от корреспондента не только языковых знаний, но и понимания политического контекста и возможных коннотаций.

Ранее эксперт Минпросвещения заявила, что фраза президента России Владимира Путина «европейские подсвинки» может войти в словарь 2025 года как афоризм, пишет RT. По ее мнению, в данном контексте нейтральное слово получило отрицательную коннотацию, став оценкой политической несостоятельности.

В то же время западные страны выразили недовольство и возмущение высказыванием президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках», как сообщает The National Interest, пишет «Ридус». Это заявление, сделанное им на расширенном заседании коллегии Минобороны, было расценено как очередная критика европейских союзников Украины и вызвало серьёзную реакцию в политических кругах и среди общественности Запада.