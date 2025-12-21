В России оценили результаты встречи G20 в США

Делегация России высоко оценивает результат встречи «Большой двадцатки» (G20). Об этом в интервью РИА Новости сообщила заместитель начальника экспертного управления администрации президента РФ, шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

До этого она рассказала, что российская делегация на встрече шерп G20 говорила о замороженных активах, хотя вопрос не фигурировал в повестке.

Встреча «Группы двадцати» прошла в Вашингтоне 15-16 декабря. Это была первая встреча в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

14 декабря посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Марат Бердыев заявил, что делегация Российской Федерации прибыла в столицу США для участия во встрече шерп государств «Группы двадцати».