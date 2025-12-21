Ушаков оценил поправки Украины и ЕС к мирному плану Трампа

Положения, которые на протяжении последних недель европейцы и украинцы вносят в мирный план главы США Дональда Трампа, ничего хорошего к проекту не добавляют, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом пишет РБК.

Вашингтон осенью выступил с мирной инициативой по урегулированию кризиса на Украине. Брюссель и Киев приняли план в штыки, настояли на проведении консультаций с американской стороной, в ходе встреч значительно изменили большинство пунктов из 28, часть убрали.

«Это не прогноз. Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира», — отметил Ушаков.

Помощник президента заметил, что российская сторона пока ждет информации о результатах переговоров главы РФПИ Кирилла Дмитриева с делегацией США в Майами. Он добавил, что «пока таковой нет».