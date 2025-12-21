Песков раскрыл одну из важных частей финансовой политики России

Обеление экономики является важной частью финансовой политики России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, налоговая служба концентрировалась и предупреждала неоднократно представителей малого и среднего бизнеса о том, что нельзя заниматься дроблением бизнеса, чтобы сохранить этот статус ИП.

«А этим занимались очень многие. И вот этот фактор обеления экономики — это как раз неотъемлемая составная часть всей политики финансовой», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в процессе обеления экономики бремя на представителей малого и среднего бизнеса будет сокращаться.

8 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поставил правительству шесть системных задач в реализации нацпроектов и государственной политики в 2026 году.

Путин также поручил правительству немедленно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года. Третьей задачей для кабмина президент назвал изменение структуры внешней торговли, которая должна стать более технологичной. Помимо этого, президент России поручил «обелить» национальную экономику, в рамках которой кабмин и регионы должны заняться развитием прозрачной конкурентной деловой среды.