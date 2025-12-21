Ушаков пошутил, что Дмитриев в Майами "пьет "Куба либре"

Помощник президента РФ Юрий Ушаков шуткой обыграл тот факт, что переговоры с США по украинскому урегулированию, в которых сейчас участвует гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, проходят в гольф-клуб в Майами (штат Флорида).

В беседе с Ушаковым журналисты спросили, не поступала ли еще какая-то информация от Дмитриева.

"Дмитриев "Куба либре" пьет. В гольф, наверное, не играет - он не умеет. Все остальное делает то, что нужно", - отшутился Ушаков.

Перейдя на серьезный тон, он пояснил, что Дмитриев доложит о переговорах по их итогам.