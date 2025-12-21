В Кремле рассказали о не понравившихся Путину вопросах на прямой линии

На прямой линии президента России Владимира Путина были вопросы, которые ему не понравились.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно», — сказал он.

Песков отметил, что журналист на прямой линии имеет возможность спросить то, что хочет. По его словам, это проходит «в абсолютно свободном режиме».

Кроме того, Песков заявил, что итоги прямой линии президента России Владимира Путина должны оценивать люди.

19 декабря Путин подвёл итоги 2025 года на традиционной большой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией. За 4,5 часа глава государства ответил на 83 вопроса о спецоперации, политике, демографии, а также об экономике и образовании. Кроме того, глава государства высказал мнение об искусственном интеллекте, борьбе с мошенничеством и даже космосе.

Главные заявления президента — в видео RT.