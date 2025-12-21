В Кремле высказались о поздравлении Трампа с Рождеством

Кремль позже сообщит, будет ли российский президент России Владимир Путин поздравлять своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы сообщим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Песков заявил, что в графике президента России до конца года пока нет телефонного разговора с главой Белого дома. При этом он подчеркнул, что такой диалог можно будет быстро организовать при необходимости.

Ранее Владимир Путин оценил стремление Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Он отметил, что президент США искренне желает прекратить боевые действия и прилагает для этого серьезные усилия.