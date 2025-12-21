В Кремле рассказали, как Путин отреагировал на подарок от «Машеньки»

Президент России Владимир Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька». В знак признательности он отправил ответный подарок. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В воскресенье Песков пообщался с журналистами, которые спросили его о выпечке, присланной президенту бизнесменом-пекарем из Люберец.

«Вы знаете, что он быстро прислал корзинку президенту, и президент был очень польщен. Выразил признательность за это и послал ответную корзинку», — сказал Песков.

Владелец пекарни «Машенька» раскрыл, что произошло после беседы с Путиным

По его словам, сам он не попробовал пирожки из присланной корзинки.

Ранее владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов пообщался с президентом на прямой линии «Итоги года». После этого предприниматель прислал Путину корзину с выпечкой.

В ответ Путин отправил бизнесмену складень с иконой святого Георгия Победоносца, корзину с шаманским и вареньем.