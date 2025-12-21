Сеул впервые за долгое время провел закрытые консультации с Россией

Правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с РФ. Стороны обсудили комплекс актуальных вопросов, связанных с КНДР, пишет агентство News1 со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, недавно представитель МИД Республики Корея по вопросам северокорейской ядерной программы посетил Москву и провёл закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым и другими ответственными лицами.

Журналисты заметили, что это первые за долгое время подтверждённые контакты между профильными чиновниками двух стран по вопросам, связанным с КНДР, хотя в сентябре и прошла встреча министров иностранных дел России и Южной Кореи.

«Привлекает внимание то, что эти контакты состоялись на фоне ожидаемых в следующем [2026] году изменений ситуации на Корейском полуострове», —пояснили авторы статьи.

Обозреватели напомнили, что кабмин Южной Кореи уже заявил о намерении в следующем году приступить к полноценному запуску процесса мирного сосуществования на Корейском полуострове, включая возобновление межкорейского диалога.

По их оценке, Москве и Сеулу требуется обмен мнениями, а Южной Корее необходимо, чтобы Россия сыграла конструктивную роль в развитии межкорейского диалога.

Ранее бывший депутат парламента Южной Кореи и председатель Ассоциации по продвижению индустрии блокчейна Ким Хён Чжу сообщил, что отношения Москвы и Сеула неизбежно будут развиваться, это необходимо для выживания Южной Кореи.

Южная Корея заявила о поддержке коммуникации с Россией

Предприниматель разъяснил, что сейчас уже не работает формула в которой Южная Корея опиралась на США в плане безопасности и на Китай в сфере экономики. Теперь, добавил он, в экономическом плане нужно обратить внимание на Россию.