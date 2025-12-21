Ушаков: возможная трехсторонняя встреча США, России и Украины не прорабатывается

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что возможная трёхсторонняя встреча США, России и Украины не находится в проработке.

«Пока никто серьёзно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Ушаков заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российским властям о результатах переговоров с США, когда вернётся в Москву.