Объявлено о предложении России капитулировать

Коллективная Европа предлагает России капитулировать. Об этом предложении европейских стран объявил врио постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, его цитирует РИА Новости.

По словам Буякевича, ЕС не призывает к миру, единственное, что требует Евросоюз — прекращения огня со стороны Москвы.

В США заявили о мечтах ЦРУ о войне России с НАТО

«По сути, коллективная Европа, за исключением венгров, под руководством Лондона предлагает России условия капитуляции и ничего больше. А это априори предполагает продолжение боевых действий», — заявил он.

Ранее сообщалось, что во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос об ответственности за смерти людей на спецоперации фразой «не мы начали войну».