Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала проблемы европейских стран, не имеющих средств для украшения городов к предстоящим праздникам.

"В ЕС, в том числе в ее экономическом сердце, в Германии, на фоне провала властей спасать Новый год и Рождество (от Гринча Урсулы, Мерца и их зондеркоманды) приходится... бизнесу и простым немцам", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что под угрозой оказалось новогоднее празднование у Бранденбурских ворот. Ранее на праздник съезжались люди со всей Европы.

"Еще летом мэр Берлина объявил о том, что денег нет, поэтому на традиционный масштаб, мол, не рассчитывайте, будет максимально скромно, - указала Захарова. - Также стало известно, что чуть ли не впервые за последние десятилетия по причине экономии берлинскими законодателями была полностью отменена рождественская иллюминация бульвара Курфюрстендамм, одной из крупнейших улиц Берлина".

Официальный представитель МИД задается вопросом, могли ли немцы предположить еще несколько лет назад, что "безумная политика есовского Брюсселя и ведущих евростолиц по поддержке киевского режима и отказу от надежных российских энергоносителей поставит на грань краха декабрьские праздники"?

"Стоять бы немецкой столице в конце декабря в кромешной темноте, если бы не простые горожане и ответственный бизнес, - указала Захарова. - На праздник у Бранденбурских ворот общими силами нашли и оплатили нового подрядчика, а на лампочки для Курфюрстендамма скидывались даже пенсионеры. Вроде бы пока что набирается - Рождеству быть"!

Дипломат отметила, что то, что "на Рождество хватило - вселяет надежду".