«Без ЦРУ, икры и переводчика»: представитель Путина разнёс «сенсацию» Wall Street Journal

Американская газета Wall Street Journal выступила с утверждением, что Кремль якобы продвигал Стивена Уиткоффа в качестве ключевого переговорщика Соединённых Штатов по украинскому направлению. В Москве эту публикацию охарактеризовали как недостоверную: представитель российского президента Кирилл Дмитриев сразу дал понять, что изложенные в материале выводы не соответствуют действительности.

При этом само издание отмечало, что интерес российской стороны к фигуре Уиткоффа, по их версии, объяснялся иными причинами. Журналисты указывали, что он воспринимался в Москве скорее как человек из деловой среды, а не как классический политик, к тому же не всегда жёстко привязанный к рекомендациям и маршрутам, согласованным с американскими спецслужбами.

Как утверждает Wall Street Journal, первый сигнал о возможном контакте был передан Уиткоффу через наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. По версии газеты, американского представителя пригласили в Москву для личной встречи с Владимиром Путиным, причём российская сторона настаивала на максимально закрытом формате — без участия сотрудников ЦРУ, дипломатов и даже переводчика. По данным издания, такая встреча состоялась 11 февраля.

Лезут, как тараканы: Кирилл Дмитриев в Майами, вокруг шевелят усами немцы, французы, британцы

После этого, как подсчитали журналисты, Уиткофф посещал Россию и встречался с Путиным шесть раз, что, по их оценке, является рекордным показателем для американских представителей за последние десятилетия. Одновременно подчёркивалось, что с момента назначения его специальным представителем Дональда Трампа он ни разу не посещал Украину.

На эту публикацию отреагировал представитель Кремля Кирилл Дмитриев, прокомментировав материал в социальной сети X. Он дал понять, что утверждения газеты не имеют под собой оснований.

По словам Дмитриева, Россия никогда не выдвигала требований о том, чтобы Уиткофф перемещался без сопровождения, и он всегда находился вместе с американской службой безопасности и своей командой. Он также опроверг слухи о каких-либо подарках, включая упоминания о якобы вручённой икре, которые ранее появились в других публикациях.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что по мере приближения возможного мирного урегулирования усиливаются атаки на тех, кого можно отнести к посредникам, и связал это с активностью военного лобби и распространением недостоверной информации в ряде СМИ.