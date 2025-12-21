Лукашенко заявил Путину о реализации всех договоренностей между странами

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск реализуют все договорённости.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы реализовываем все договорённости, начиная от военно-технического сотрудничества до экономики. Вопросов тут практически нет. Спасибо, что пригласили», — заявил Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава российского государства между тем рассказал, что им с белорусским коллегой всегда есть что обсудить.

Ранее стало известно, что Лукашенко приехал в Санкт-Петербург с визитом.

Он посетит неформальную встречу лидеров ЕАЭС.