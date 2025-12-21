Посол Грозов: Вена не дает возможности нормально работать дипмиссиям Москвы

Действия австрийских властей фактически не дают российским дипмиссиям возможности нормально работать. Об этом рассказал РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.

"Санкционные ограничения, вводимые в отношении российских дипмиссий в Вене, серьезно затрудняют их работу. Речь идет не только о трудностях при обслуживании автопарка, в сфере банковских операций или технического обеспечения объектов недвижимости", - подчеркнул Грозов.

Дипломат рассказал, что регулярные и безосновательные высылки дипломатов из РФ стали повседневностью для российской дипмиссии, которая рассматривает подобные шаги, как политическое давление.

"Отказы и длительные проволочки в выдаче дипломатических и служебных виз… фактически лишают посольство возможности функционировать в нормальном режиме", - уточнил Грозов.

При этом российский посол уточнил, что сотрудники дипкорпуса РФ продолжают выполнять свои обязанности и не прекращают работу. Он отметил, что даже в таких условиях важно сохранять дипломатическое присутствие в Вене.