В Кремле уточнили направленность возможного диалога Путина и Макрона

Возможный диалог президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона нужен для того, чтобы понять позиции обеих сторон. Направленность такого разговора уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Это должен быть диалог с тем, чтобы попытаться понять позиции друг друга», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Путин всегда готов «детально, искренне и последовательно» доносить свою позицию до собеседников.

Ранее в Кремле заявили о готовности российского лидера к диалогу с Эммануэлем Макроном. Песков отметил, что, если есть обоюдная политическая воля, то намерения президента Франции можно оценить только положительно.