Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» складень с иконой

Владельцу пекарни «Машенька» в Люберцах Денису Максимову передали новогодний подарок от президента России Владимира Путина — складень с иконой святого Георгия Победоносца.

Как отмечает газета «Известия», Максимов поблагодарил главу государства и подчеркнул, что это «самый дорогой подарок в истории их семьи».

Также предпринимателю и его семье передали корзину с шампанским и вареньем.

Ранее сообщалось, что Путину передали корзинку с выпечкой из люберецкой пекарни «Машенька».

Позже владелец пекарни Максимов рассказал RT о выросшем спросе на выпечку.