Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» складень с иконой
Владельцу пекарни «Машенька» в Люберцах Денису Максимову передали новогодний подарок от президента России Владимира Путина — складень с иконой святого Георгия Победоносца.
Как отмечает газета «Известия», Максимов поблагодарил главу государства и подчеркнул, что это «самый дорогой подарок в истории их семьи».
Также предпринимателю и его семье передали корзину с шампанским и вареньем.
Ранее сообщалось, что Путину передали корзинку с выпечкой из люберецкой пекарни «Машенька».
Позже владелец пекарни Максимов рассказал RT о выросшем спросе на выпечку.