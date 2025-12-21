Спецпредставитель Путина оценил переговоры по Украине в Майами

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры по украинскому урегулированию в Майами со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом он заявил в ходе беседы с российскими журналистами.

«Дискуссии проходят конструктивно», — сказал он.

Встреча прошла во Флориде с участием зятя Дональда Трампа и ключевых фигур американской делегации. Дмитриев отметил позитивный характер обсуждений.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу США о трёхсторонней встрече с участием Москвы, Киева и Вашингтона. Он отметил, что не ждёт прорывных результатов, но готов к диалогу.

