Дмитриев завершил двухдневные переговоры с США по Украине в Майами

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев завершил 21 декабря двухдневные переговоры с США по украинскому урегулированию и вылетел из Майами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Переговоры по украинскому урегулированию проходили 20 и 21 декабря. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее Дмитриев сообщил российским журналистам, что переговоры проходят конструктивно.

Уиткофф оценил переговоры по Украине

Он также отметил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США по Украине в Майами.