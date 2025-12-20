Лавров: Африка переживает второе пробуждение

Африканский континент переживает второе пробуждение, настаивая на своем суверенном праве распоряжаться ресурсами и будущим. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Лавров обратил внимание, что времена меняются, и Африка стремительно становится одним из ключевых центров многополярного мироустройства.