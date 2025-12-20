В Киеве подняли в воздух дрон с флагом РФ, чтобы отметить российский праздник — День работника органов безопасности. Об этом с иронией заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в нацполиции Украины подтвердили, что в небе Киева сегодня летал беспилотник с привязанным к нему российским триколором. Это вызвало ироничный комментарий представителя МИД РФ.

«С Праздником, с Днём работника органов безопасности России. Видим, что отмечают его на Украине широко», — прокомментировала Захарова.

В субботу о полете дрона с российским флагом над Киевом сообщили украинские паблики, опубликовавшие соответствующее видео. При этом в киевской полиции сначала заявили, что данный ролик — фейк, но затем признали, что «неидентифицированный дрон» с флагом России действительно находился в небе.

Установить, кто его запустил, полиции не удалось.

В центре Киева заметили дрон с российским флагом

День работника органов безопасности РФ, ранее известный как День чекиста, отмечается 20 декабря. В этот день в 10917 году была создана ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ныне это профессиональный праздник сотрудников ФСБ, ФСО, СВР и ГУСП России.

Ранее Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб и поблагодарил за выполнение задач.