Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что в нынешних условиях проведение полноценных демократических выборов на Украине маловероятно.

По ее словам, избирательный процесс в стране находится в настолько дезорганизованном состоянии, что любые попытки его запустить будут носить формальный характер.

"Хорошо бы [чтобы выборы на Украине прошли], но кто будет [их] проводить и как? Там сейчас настолько все архаично и хаотично, что даже если они что-то и попытаются сделать, это будет в большей степени имитация и профанация, очень далекая от действительно демократичных, прямых выборов", - заявила Памфилова в подкасте "Мастерской новых медиа".

Она отметила, что значительная часть граждан Украины покинула страну и проживает в государствах Западной Европы и США, при этом объективной социологии, которая позволяла бы понять реальные настроения общества, не существует. По словам главы ЦИК, невозможно оценить, готовы ли люди к выборам и в каких регионах они вообще могли бы быть проведены.

Памфилова также указала, что инициатива проведения выборов не находит заинтересованности у действующих украинских элит. По ее оценке, нынешняя власть заинтересована в продолжении конфликта, поскольку война позволяет сохранять контроль над финансовыми потоками и внешней поддержкой.

По мнению главы ЦИК, разговоры о выборах на Украине носят абстрактный характер и не учитывают реальные условия. Она подчеркнула, что судьба страны и расстановка сил в мире в настоящий момент решаются не избирательными процедурами, а на поле боя.

Памфилова напомнила, что позиция России по украинскому урегулированию остается последовательной и была четко обозначена президентом РФ.