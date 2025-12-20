Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию в Сахаро-Сахеле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом обстановку на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахельском регионе. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам их встречи на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахеле. Подчеркнута готовность к продолжению плотной координации в интересах скорейшего урегулирования конфликтных ситуаций политико-дипломатическими методами на основе общепризнанных принципов международного права и Устава ООН", - отметили в МИД РФ.

В МИД РФ добавили, что в ходе беседы также были рассмотрены приоритетные задачи дальнейшего укрепления отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром.