Захарова отреагировала на пролет дрона с российским флагом над Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о пролёте над центром Киева дрона с российским флагом, шутя поздравив российских силовиков с профессиональным праздником.

«С праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», — написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее украинское издание «Новини Live» опубликовало кадры летящего над центром Киева дрона с флагом России.

20 декабря президент России Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником, отметив их роль в защите суверенитета страны.