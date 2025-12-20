В России ответили на заявление Зеленского о мирном соглашении

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о мирном соглашении с Россией подтверждает, что Киев хочет воевать, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Зеленский как бы ответил на вопросы корреспондентов NBC, BBC, когда они спросили нашего президента на прямой линии, хочте ли Россия воевать. Наш президент ответил, что мы не хотим воевать, Зеленский хочет воевать, а Россия готова к переговорам. Нынешнее заявление Зеленского только подтверждает это», — заметил Джабаров.

По мнению сенатора, после слов Зеленского президент США Дональд Трамп, который тоже старается разрешать конфликт миром, убедится, что украинский президент — недоговороспособный.

«Его надо предавать суду и заключать договор с новым правительством Украины», — заключил Джабаров.

Ранее Зеленский высказался о возможном мирном соглашении с Россией. «Мирного соглашения пока нет, его может и не быть», — сказал он во время выступления в Киеве.