«Здесь живут Машеньки»: Захарова прокомментировала историю с пекарней

Судьба пекарни «Машенька» заинтересовала главу городского округа Люберцы Владимира Волкова, он посетил семейное предприятие, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Накануне владелец пекарни Денис Максимов обратился к президенту России Владимиру Путину с вопросом о планируемых изменениях в налоговой системе для индивидуальных предпринимателей, которые должны вступить в силу с 2026 года.

Глава России, отвечая на вопрос предпринимателя, подчеркнул, что переход на новые налоговые системы не должен негативно сказаться на производственном секторе экономики.

«По понятным причинам слежу за судьбой пекарни «Машенька». Тут в Красково родился мой папа, а в Малаховке жили бабушка и дедушка. Тут живут Машеньки», — заметила Захарова.

По ее данным, после программы «Итоги года» Волков посетил пекарню, заверил в помощи дружному семейному коллективу.