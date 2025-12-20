Захарова рассказала о связях с люберецкой пекарней «Машенька»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что следит за судьбой пекарни «Машенька» в Люберцах «по понятным причинам», а с самим районом ее связывают семейные узы.

© Вечерняя Москва

Соответствующий пост в субботу, 20 декабря, появился в ее Telegram-канале.

— По понятным причинам слежу за судьбой пекарни «Машенька». Тут в Красково родился мой папа, а в Малаховке жили бабушка и дедушка. Тут живут Машеньки, — написала в посте Захарова с иронией.

По ее словам, пекарню уже посетил глава городского округа Владимир Волков. Чиновник пообещал помочь семье, которая владеет заведением.

Кафе «Машенька» резко стало популярным после того, как ее владелец Денис Максимов пообщался с президентом России Владимиром Путиным во время Прямой линии. Отвечая на вопрос бизнесмена, Путин попросил бизнесмена отправить ему что-нибудь вкусненькое. «Вечерняя Москва» связалась с предпринимателем и узнала, что он прислал президенту. Мужчина ответил, что Путин получил пирожки по классическим русским рецептам, а также с вишней и клубникой. Позже Путин получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни.