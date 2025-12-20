Захарова: Запад "наломал льдов" вокруг Арктики

Представители Запада "наломали много льдов" вокруг Арктики, стремясь погрузить этот регион в пучину конфронтации.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Западники много льдов (дров) сейчас наломали вокруг Арктики: разрушали имеющиеся форматы сотрудничества, буквально уничтожали традиционные дружеские каналы связи, пытались и этот регион погрузить в пучину конфронтации. Уверена, что у Арктического центра эпоса, который в 2026 году откроется в Якутске, прекрасный шанс стать местом международного притяжения почитателей Арктики", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

"Мы часто говорим о нашем культурном многообразии как особой отличительной черте России. Вчера на прямой линии был задан вопрос, а лучше сказать, прозвучало приглашение президенту [РФ Владимиру Путину] посетить Арктический центр эпоса в Якутске. Вы только посмотрите, какое это будет уникальное сооружение. А лучше сказать - уже есть, так как готовность [составляет] более 80%", - добавила Захарова, сопроводив пост видеороликом о центре.

Ранее журналист из Якутии Олег Колесов-Талбан, задавая вопрос Владимиру Путину в рамках "Итогов года", пригласил его на открытие Арктического центра эпоса и искусств в Республике Саха в 2026 году.