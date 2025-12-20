После «Итогов года» Путину прислали выпечку из пекарни «Машенька»

Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой из пекарни «Машенька» в Люберцах. Ее владелец накануне обратился к главе государства во время прямой линии, сообщает пресс-служба Кремля.

Видео опубликовано в телеграм-канале президентской пресс-службы.

На кадрах Путин в клетчатой рубашке сидит за столом. Перед ним стоит корзина со свежей выпечкой.

«Денис Владимирович! Спасибо большое за подарки. Я обещал тоже ответить… Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Всего доброго, спасибо большое», — сказал президент.

Он передал бизнесмену ответный подарок — корзину с новогодними угощениями.

В эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» пекарь-предприниматель Денис Максимов рассказал главе государства о проблемах, с которыми сталкивается его бизнес. Президент пообещал проработать вопросы с правительством и шутливо попросил «прислать чего-нибудь вкусненького».