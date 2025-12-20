Лавров назвал недопустимым втягивание Африки в геополитические авантюры

Россия считает недопустимым со стороны ряда стран и блоков втягивание Африки в конфронтационные авантюры.

Об этом на второй министерской конференции Россия-Африка заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Считаем недопустимым линию некоторых стран и военно-политических блоков, представляющих политическое меньшинство, на втягивание региона в конфронтационные геополитические авантюры,» — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что это противоречит задаче обеспечения самостоятельного развития и процветания Африки.

По словам Лаврова, Россия помогает государствам Африки укреплять их обороноспособность, чтобы они смогли противостоять как внутренним, так и внешним угрозам, в первую очередь террористическим.

В субботу в Каире началось первое пленарное заседание министерской конференции форума Россия-Африка. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел, который прибыл в столицу Египта 19 декабря.