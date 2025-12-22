Британский политик, лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй призвал Запад отказаться от любых попыток организовать блокаду российского Калининграда. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя заявление президента России Владимира Путина.

Гэллоуэй посоветовал европейцам запомнить название Калининграда. «Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах», — сказано в твите.

19 декабря на прямой линии Путин заявил, что Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области. Он выразил надежду, что до этого не дойдёт, но готовность к защите подчеркнул четко.

Ранее генерал Ярослав Громадзинский из Польши упоминал возможность удара по региону НАТО. Гэллоуэй считает такие идеи опасными провокациями.

Ранее стало известно, станет ли президент США Дональд Трамп мирить Россию и Японию по вопросу принадлежности южных Курильских островов. По мнению политолога Алексея Мамычева, республиканец «приложит для этого усилия».